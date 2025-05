Η εύστοχη εκτέλεση πενάλτι του Φερνάντο Μουσλέρα σφράγισε το τρίποντο αλλά και τον τίτλο για την Γαλατάσαραϊ.

Εχθές το βράδυ η Γαλατάσαραϊ κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο του τουρκικού πρωταθλήματος αφού με την έντος έδρα νίκη της επί της Καϊσέρισπορ με 3-0 άφησε οχτώ βαθμούς πίσω την Φενέρμπαχτσε του Μουρίνιο, δυό αγωνιστικές πριν από το τέλος.

Το ματς αυτό είχε τα πάντα, γκολ, θέαμα αλλά και συγκινήσεις. Μέσα σε τρία λεπτά οι Οσιμέν και Γιλμάζ χτύπησαν δις (26΄-29΄) για να χτίσουν τις βάσεις μιας εμφατικής νίκης.

Στο 89ο λεπτό όμως οι γηπεδούχοι κερδίσαν πέναλτι και την ευκαιρία να διευρύνουν το σκορ. Και ένω ο Όσιμεν είναι εκείνος που εκτελεί τα πέναλτι της ομάδας του, ο Νιγηριανός προχώρησε σε μία ασυνήθιστη κίνηση, παραχωρώντας το... στον τερματοφύλακα της ομάδας. Ο Ουρουγουανός βγήκε μπροστά, και εκτέλεσε με επιτυχία από τη άσπρη βούλα, κάνοντας το 3-0.

Ο λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό είναι επειδή, την πρώτη του χρονιά στον Τουρκικό σύλλογο ο Μουσλέρα είχε εκτελέσει και πάλι πέναλτι. Και έτσι μέτα από 14 χρόνια στην ομάδα, σε ένα από τα τελευταία του επαγγελματικά παιχνίδια, αφού το καλοκαίρι θα αποσυρθεί, ο Όσιμεν του έδωσε την ευκαιρία όχι μόνο να γράψει ιστορία αλλά και να κλείσει όμορφα ένα κύκλο.

April 2012 - Muslera scores a penalty in his first season at Galatasaray



May 2025 - Muslera scores a penalty in possibly his last season at Galatasaray pic.twitter.com/6zzj66ZF2E

— Çetin Cem Yılmaz (@cetincem) May 18, 2025

O Φερνάντο Μουσλέρα ξεκίνησε την καρίερα του στη Λάτσιο και την σεζόν 2011/2012 μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της Γαλατάσαραϊ, και χθες έγινε κάτοχος ενός μοναδικού ρεκόρ, κατακτώντας τον 19ο τίτλο του σε 14 χρόνια και πλέον αποτελεί τον παίκτη με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου.