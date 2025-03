Η έφεση της Φενέρμπαχτσε έπιασε τόσο και η ποινή αποκλεισμού του Ζοζέ Μουρίνιο μειώθηκε από τέσσερις σε δύο αγωνιστικές για τα ρατσιστικά σχόλια στο ντέρμπι με την Γαλατάσαραϊ.

Μετά την απόφαση της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (TFF) να τιμωρήσει τον Ζοζέ Μουρίνιο με αποκλεισμό τεσσάρων αγωνιστικών για τα ρατσιστικά σχόλια που έκανε στο ντέρμπι με τη Γαλατάσαραϊ (24/02, 0-0), η Φενέρμπαχτσε άσκησε έφεση για την εν λόγω απόφαση.

Η οποία έγινε δεκτή από την πειθαρχική επιτροπή της TFF, με τον Special One να λαμβάνει τελικά ποινή δύο αγωνιστικών, ενώ και το χρηματικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε (40.000 ευρώ) έπεσε στα 20.000 ευρώ.

Θυμίζουμε ότι ο Μουρίνιο είχε αναφέρει ότι μέλη από τον πάγκο της Γαλατάσαραϊ «πηδούσαν σαν μαϊμούδες», σχόλια για τα οποία είχε κατηγορηθεί αρχικά από την τουρκική ομάδα.

