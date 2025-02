Ο Άλβαρο Μοράτα προσγειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη και πριν καν φορέσει τη φανέλα της Γαλατασαράι, οι οπαδοί τον αποθέωσαν.

Ο Άλβαρο Μοράτα πάτησε τουρκικό έδαφος και γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της Γαλατασαράι, οι οποίοι γέμισαν το αεροδρόμιο για να τον καλωσορίσουν. Ο Ισπανός επιθετικός, έτοιμος για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, έφτασε στην Κωνσταντινούπολη με τη σύζυγό του, με την οποία είναι ξανά μαζί μετά από πέντε μήνες χωρισμού.

Η Γαλατασαράι, πρωτοπόρος του τουρκικού πρωταθλήματος, συνεχίζει να ενισχύεται, προσθέτοντας τον Μοράτα στη γραμμή κρούσης της, δίπλα σε μεγάλα ονόματα όπως οι Ικάρντι και Μπατσουαγί.Ο ίδιος φάνηκε ενθουσιασμένος, συμμετέχοντας μάλιστα στα συνθήματα των οπαδών!

🟡🔴 Alvaro Morata (32) arrives in Istanbul to sign for Galatasaray! 🇪🇸🛬



Traditional welcome for the Spanish striker at the airport. 👏pic.twitter.com/u2mSXy67QX