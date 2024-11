Μουρίνιο για Ρονάλντο: «Θα έρθει στην Κωνσταντινούπολη μόνο για να φάει ή να δει τον παλιό του φίλο, Ζοζέ»

Ο Ζοζέ Μουρίνιο απάντησε στις φήμες που θέλουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αφήνει την Αλ Νασρ για τη Φενέρμπαχτσε, λέγοντας ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη μόνο για... να φάει.

Το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ είναι αβέβαιο, καθώς το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος της σεζόν και δεν έχει γίνει γνωστό το αν έχει τεθεί στο τραπέζι το θέμα της ανανέωσής του. Από τη στιγμή που η παραμονή του στη Σαουδική Αραβία δεν είναι σίγουρη, όλο και περισσότερα δημοσιεύματα που σχετίζονται με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ένας από τους πιθανούς προορισμούς του, είναι σύμφωνα με τους Τούρκους η Φενέρμπαχτσε. Το αφεντικό των Καναρινιών, ωστόσο, έσπευσε να βάλει τέλος στις σχετικές φήμες με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Για ακόμα μία φορά ο Ζοζέ Μουρίνιο επιστράτευσε το χιούμορ του και απάντησε στην ερώτηση που αφορούσε τον συμπατριώτη του λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ο Κριστιάνο μπορεί να έρθει στην Κωνσταντινούπολη μόνο για να φάει, επειδή η πόλη είναι ακριβώς στη μέση του δρόμου μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Πορτογαλίας. Ή ίσως έρθει για να δει τον παλιό του φίλο, Ζοζέ. Μπορούμε να φάμε στο ξενοδοχείο μου», είπε ο προπονητής της Φενέρ, που αρνήθηκε οποιαδήποτε συζήτησή του με τον άλλοτε παίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πριν λίγες ημέρες, μάλιστα, ο Τύπος της γειτονικής μας χώρας έκανε λόγο και για τηλεφώνημα ανάμεσα στους δύο άνδρες, κάτι που όπως φαίνεται δεν έχει βάση.

🚨❌ José Mourinho confirms: "News about Cristiano Ronaldo to Fenerbahçe are ridiculous".



"Cristiano might come to Istanbul to eat because it's right in the middle of the road between Saudi and Portugal. Or maybe he'll come see his old friend Jose, we can eat at my hotel!". pic.twitter.com/EPZKz9fwTp