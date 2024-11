Σοκ στη Γαλατάσαραϊ: Ο Ικάρντι υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν

Σοβαρό πλήγμα για τη Γαλατάσαραϊ ο τραυματισμός του Μάουρο Ικάρντι τραυματίστηκε, καθώς ο Αργεντινός υπέστη ρήξη χιαστού στο ματς με την Τότεναμ για το Europa League και θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

«Πύρρειος» ήταν η νίκη της Γαλατάσαραϊ απέναντι στην Τότεναμ με 3-2 για τη League Phase του Europa League, καθώς οι Τούρκοι χάνουν έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες τους. Ο Μάουρο Ικάρντι στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης κατέρρευσε στο έδαφος έχοντας πρόβλημα στο δεξί του πόδι. Ο 31χρονος μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο, ενώ έδειχνε να υποφέρει.

Το γήπεδο πάγωσε και οι φόβοι των γηπεδούχων επιβεβαιώθηκαν από τον έγκριτο Γιαγκίζ Σαμπουνκουόγλου, ο οποίος με ανάρτησή του στο «Χ» έκανε γνωστό ότι ο τραυματισμός είναι τόσο σοβαρός ώστε ο Αργεντινός θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Η ίδια η Γαλατάσαραϊ στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι ο Ικάρντι έχει υποστεί ρήξη χιαστού στο δεξί του πόδι, κάτι το οποίο εξ αρχής φοβούνταν. Αυτή η εξέλιξη θα βάλει φρένο σε μία πολύ καλή χρονιά για τον ίδιο, καθώς μέχρι στιγμής μετρούσε έξι γκολ και δύο ασίστ σε 14 ματς για όλες τις διοργανώσεις, έχοντας μάλιστα βρει δίχτυα και απέναντι στον ΠΑΟΚ, στην 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

