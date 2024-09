Στην Τουρκία θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του ο Νταβίντ Φοφανά, καθώς η Γκεζτέπε δέχτηκε τους όρους της Τσέλσι περί δανεισμού με οψιόν αγοράς που απορρίφθηκαν από την ΑΕΚ.

Σε φινάλε φαίνεται πως οδηγείται το μεταγραφικό σίριαλ γύρω από το μέλλον του Νταβίντ Ντάτρο Φοφανά.

Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (11/9) και την εκπνοή του μεταγραφικού «παραθύρου» στην Ελλάδα, η ΑΕΚ φαίνεται πως βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με την Τσέλσι για τον δανεισμό του νεαρού επιθετικού, όμως σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το deal κατέρρευσε λόγω θεμάτων που προέκυψαν κατά την ανταλλαγή εγγράφων.

Το Gazzetta βέβαια σας είχε ενημερώσει από την αρχή πως δεν υπήρχε οριστική συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών και μετά τις χθεσινές εξελίξεις, ο προορισμός του Φοφανά φαίνεται πως... άλλαξε πλευρά στο Αιγαίο.

Σύμφωνα πάλι με τον Ιταλό ρεπόρτερ, αλλά και την «Independent», η Τσέλσι συμφώνησε με την Γκεζτέπε της Τουρκίας για τον μονοετή δανεισμό του Ιβοριανού, ενώ προβλέπεται και οψόν αγοράς ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ.

Θυμίζουμε πως πρόκειται για τους ίδιους όρους που προτάθηκαν και στην ΑΕΚ, δίχως όμως να προκύψει τελικά deal. Αντίθετα οι Τούρκοι άναψαν το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της μετακίνησης, με την Τσέλσι να διατηρεί την επιλογή να τον φέρει πίσω στο Λονδίνο από τον Ιανουάριο εφόσον το επιθυμεί.

Από τη στιγμή λοιπόν που δεν προκύψει ανατροπή της τελευταίας στιγμής ο Φοφανά θα φοράει φέτος τη φανέλα της Γκεζτέπε, η οποία κατάφερε την περσινή περίοδο να ανέβει στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας.

