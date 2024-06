Η κοινή πτήση στο ιδιωτικό τζετ, το κρίσιμο ραντεβού στο «Wembley» και ο Mr. Survivor Ατζούν Ιλιτζαλί, που έβαλε το... χέρι του σε ένα από τα μεγαλύτερα deals του καλοκαιριού.

«Το όνομα του Τερίμ το ανέφερα σε μία συνάντηση που είχα με τον Αλαφούζο. Ναι, ήμουν ο ενδιάμεσος στη συμφωνία τους. Η συζήτηση τους πραγματοποιήθηκε στο σπίτι μου στην Κωνσταντινούπολη», είχε ομολογήσει πριν λίγο καιρό ο Ατζούν Ιλιτζαλί, παραδεχόμενος την εμπλοκή του στο deal που έκανε τον Φατίχ Τερίμ προπονητή του Παναθηναϊκού τις τελευταίες μέρες του έτους.

Όπως φαίνεται πάντως, ο Mr. Survivor, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης της αγγλικής Χαλ, φιλοδοξεί να κάνει... συνήθειο το να μεσολαβεί σε τέτοιες συμφωνίες. Αυτή τη φορά μάλιστα, αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο σε ένα πραγματικά σπουδαίο deal, τη «βόμβα» της Φενέρμπαχτσε με τον Ζοζέ Μουρίνιο.

🟡🔵📸 Meanwhile, Special (One) pic from Wembley: José Mourinho with Ali Koç, Acun Ilicali, Mario Branco.



He’s flying to Istanbul tomorrow to be welcomed as new Fenerbahçe manager. pic.twitter.com/sbOhMxHGi1