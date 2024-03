Καμία έρευνα για τους παίκτες της Φενέρ, γκράφιτι στην Πόλη ο Σάμουελ

Μπορεί τα σενάρια να μιλούσαν για δικαστική έρευνα εις βάρος τριών παικτών της Φενέρ, ωστόσο κάτι τέτοιο διαψεύστηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς.

Τα σενάρια ήθελαν παίκτες της Φενέρ υπό έρευνα για τα σοβαρά επεισόδια με την Τράμπζονσπορ, ενώ υπήρξε η φημολογία πως οι ποινές μπορεί να είναι μεγάλες. Μάλιστα, η «AS» η οποία ανέλυσε τον τουρκικό πειθαρχικό κώδικα, τόνισε πως οι παίκτες της αντιπάλου του Ολυμπιακού κινδυνεύουν με ποινή που κυμαίνεται από τις πέντε έως και τις δέκα αγωνιστικές. Ωστόσο, κάτι τέτοιο διαψεύστηκε, με τον υπουργό Δικαιοσύνης να τονίζει πως δεν υπάρχει καμία έρευνα για κανέναν ποδοσφαιριστή

«Μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί οι ταυτότητες 38 ατόμων. Οι διαδικασίες σύλληψης για τα άτομα που ταυτοποιήθηκαν συνεχίζονται. Ελπίζουμε να μην ξανασυμβούν τέτοιες εικόνες. Δεν υπάρχει έρευνα για τους ποδοσφαιριστές. Η δικαστική διαδικασία για αυτά συνεχίζεται. Επαναλαμβάνω δεν υπάρχει έρευνα για τους ποδοσφαιριστές» τόνισε ο Γιλμάζ Τουντς.

Παράλληλα, γκράφιτι σε τοίχο στην Κωνσταντινούπολη έγινε η εικόνα του ποδοσφαιριστή της αντιπάλου του Ολυμπιακού, Μπράιτ Οσάγι-Σάμουελ να χτυπάει οπαδό της Τράμπζονσπορ με το σύνθημα «Παλέψτε όπως οι οπαδοί σας».

"Fight Like Your Fans" The graffiti of Fenerbahce referring to an incident in the match against Trabzonspor last week 🇹🇷#Turkiye #istanbul #Fenerbahçe #GFB #GencFenerbahceliler #ultrasgraffiti #art #footballfans pic.twitter.com/yKqc2g865i