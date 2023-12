Η Γαλατάσαραϊ και η Φενέρμπαχτσε θα αναμετρηθούν για το Super Cup Τουρκίας στο Ριάντ, όμως έχει προκύψει πρόβλημα από τη στιγμή που οι Σαουδάραβες δεν επιτρέπουν την επίδειξη εθνικών συμβόλων.

Θέμα έχει ανοίξει για τη διεξαγωγή του Super Cup Τουρκίας. Η πρωταθλήτρια Γαλατάσαραϊ θα αντιμετωπίσει την κυπελλούχο Φενέρμπαχτσε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας την Παρασκευή (29/12) στις 19:45, όμως όπως προκύπτει υπάρχει ανοιχτό ζήτμα που προήλθε από πλευράς Σαουδαράβων.

Οι δυο ομάδες της Τουρκίας επρόκειτο να εμφανίσουν την τουρκική σημαία και πανό στα αγγλικά που θα έστελναν μήνυμα ειρήνης, ένα πανό με τον Κεμάλ Ατατούρκ στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του κράτους τους, όπως και να ακουστεί ο εθνικός ύμνος πριν τη σέντρα. Από την πλευρά τους οι Σαουδάραβες τους ενημέρωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν την επίδειξη εθνικών συμβόλων στη χώρα τους και συνεπώς η ποδοσφιαρική Ομοσπονδία των Τούρκων συγκάλεσαι έκτακτη συνεδρίαση για τις επόμενες ενέργειες τους.

Turkish media reporting tonight’s Super Cup final in Saudi Arabia between Galatasaray and Fenerbahçe is at risk because Saudis have allegedly requested that the Turkish National Anthem won’t be played, and banner of Atatürk, the founder of modern Turkey, won’t be allowed. 🫣