Απίστευτο σκηνικό στην αναμέτρηση Ιστανμπούλσπορ - Τράμπζοσνπορ στην Τουρκία, με παίκτη των γηπεδούχων να ικετεύει τον πρόεδρο να μείνουν στο γήπεδο και να συνεχίσουν το ματς.

Το τουρκικό ποδόσφαιρο πρωταγωνιστεί ξανά για τους λάθος λόγους! Λίγες μέρες μετά την επίθεση του προέδρου της Ανκαραγκουτσού σε διαιτητή που οδήγησε στην προσωρινή διακοπή του πρωταθλήματος, ένα νέο τρελό περιστατικό συνέβη στον αγώνα Ιστανμπούλσπορ - Τράμπζοσνπορ.

Συγκεκριμένα ο αγώνας διακόπηκε στο 73΄κατόπιν απόφασης του προέδρου των γηπεδούχων, ο οποίος ως ένδειξη διαμαρτυρίας για ένα πέναλτι που δεν πήρε η ομάδα του έδωσε εντολή να φύγουν από το γήπεδο.

Όλα αυτά κόντρα στην στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, Σιμόν Ντέλι, ο οποίος κυριολεκτικά τον παρακαλούσε γονατιστός να συνεχίσουν το παιχνίδι! Τελικά ωστόσο ο πρόεδρος της Ιστανμπούλσπορ δεν υποχώρησε και ο αγώνας οδηγήθηκε σε οριστική διακοπή.

Only in Türkiye: İstanbulspor Simon Deli begs clip president after he decides to withdraw the team from the field (after a mildly controversial non-penalty call followed by a Trabzonspor goal)



Süper Lig has completely lost the plot. pic.twitter.com/PlZhfbcii2