Η Ισταντμπουλσπόρ διαμαρτύρεται για πέναλτι που δεν πήρε πριν το γκολ της Τράμπζονσπορ για το 2-1 και ο πρόεδρος απέσυρε την ομάδα του από τον αγωνιστικό χώρο.

Το χάος στο ποδόσφαιρο της Τουρκίας συνεχίζεται. Περίπου μια εβδομάδα μετά την επίθεση του προέδρου της Ανκαραγκουτσού σε διαιτητή έχουμε ακόμα μια διακοπή ποδοσφαιρικού αγώνα για περέμβαση διοικητικού παράγοντα. Στο 67ο λεπτό ποδοσφαιριστής της Ισταντμπουλσπόρ ανατράπηκε στην περιοχή της Τράμπζονσπορ, ο διαιτητής και ο VAR δεν είδαν παράβαση και στην αντεπίθεση η ομάδα του βασικού Τάσου Μπακασέτα έκανε το 2-1 και πέρασε εκ νέου μπροστά στο σκορ.

Οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονται πως το γκολ έπρεπε να ακυρωθεί και να πάρουν πέναλτι. Λίγα λεπτά αργότερα ο έξαλλος πρόεδρος της Ισνταντμπουλσπόρ, Φαΐτσκ Σαριαλίογλου κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και απέσυρε την ομάδα του από το γήπεδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

🚨🇹🇷 Crazy scenes in Turkey...



Istanbulspor president Faiksarıaloğlu stormed onto the pitch mid-game and took his team into the changing room in protest at referee decisions! 🤯pic.twitter.com/FvSGQDw33Y