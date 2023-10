Σπουδαίος Μουσλέρα κατάφερε τελευταία στιγμή να σπρώξει τον Ροζιέ αποτρέποντας έτσι μια σύγκρουσή του με το δοκάρι.

Το ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης είναι ένας από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, αλλά χάρη στον Φερνάντο Μουσλέρα, έχει κερδίσει ένα νέο, πολύτιμο κεφάλαιο στην ιστορία του. Στο τελευταίο ματς με την Μπεσίκτας, ο τερματοφύλακας της Γαλατασαράι έσπευσε ενστικτωδώς να βοηθήσει τον Βαλεντίν Ροζιέ, σώζοντας τον αντίπαλό του από μια οδυνηρή σύγκρουση με το δοκάρι. Χάρη στην ευγενική του στάση κέρδισε τον σεβασμό της αντίπαλης πλευράς.

Το προαναφερθέν περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββάτου (21/10) για την ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Τουρκίας. Μετά από ένα κλειστό ματς, η Γαλατασαράι κέρδισε εντός έδρας με 2-1 χάρη στο διπλό του Μάουρο Ικάρντι, αλλά η πράξη του Μουσλέρα, που επιβεβαίωσε ότι δεν είναι μόνο καλός τερματοφύλακας, αλλά πάνω από όλα σπουδαίος άνθρωπος, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ποδοσφαιρόφιλων.

Ο 37χρονος Ουρουγουανός εντυπωσίασε όταν ο παίκτης της Μπεσίκτας έχασε ελαφρώς τη μπάλα και γλίστρησε στον αγωνιστικό χώρο και αναπόφευκτα κατευθυνόταν προς το δοκάρι, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει σοαβρό τραυματισμό, αλλά ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων του πρόσφερε ένα χέρι βοήθειας.

Είδε ότι η μπάλα περνούσε την εστία του σε απόσταση ασφαλείας και την τελευταία στιγμή κατάφερε να απωθήσει τον αντίπαλό του και να τον προστατέψει από μια επικίνδυνη σύγκρουση.

Δείτε το βίντεο:

This is why I love this game. Galatasaray goalkeeper Fernando Muslera pushed the opposition player out of the way as he was about to collide with the post. ❤️ He saved his opponent, great sportsmanship display pic.twitter.com/7WuviKshqT

Galatasaray’s goalkeeper Fernando Muslera spared the blushes of Besiktas' Valentin Rosier in the derby clash🧤



Rosier was about to collide with the post, only for the keeper to push him out of the way after they both missed the ball🫸



Things you love to see despite the rivalry… pic.twitter.com/eeGqVsmS5M