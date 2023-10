Μια ανάσα μακριά από τον πάγκο της Μπεσίκτας φαίνεται να βρίσκεται ο Ίγκορ Τούντορ, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Κροατία.

Επόμενος σταθμός... Τουρκία για τον Ίγκορ Τούντορ. Μετά το πέρασμά του από τη Μαρσέιγ, ο Κροάτης προπονητής ετοιμάζεται για μια νέα περιπέτεια στη γειτονική χώρα προκειμένου να αναλάβει τα ηνία της Μπεσίκτας.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το έγκυρο κροατικό Μέσο, «Germanijak», τονίζοντας πως οι δυο πλευρές βρίσκονται μια ανάσα μακριά από οριστική συμφωνία.

Το γεγονός μάλιστα πως έχουν ήδη ανακοινωθεί οι προσθήκες των Χάρι Βούκας και Τόνι Μόντριτς, άμεσω συνεργατών του Τούντορ, στη Μπεσίκτας φαίνεται να μαρτυρά τα... προσεχώς για τον άλλοτε προπονητή του ΠΑΟΚ.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο τότε ο Κροάτης θα επιστρέψει στην Τουρκία μετά από έξι ολόκληρα χρόνια και το πέρασμά του από τη Γαλατάσαραϊ, το οποίο κράτησε για περίπου έντεκα μήνες.

💥BOOOM!💥

It looks like Igor Tudor is 'one step away' from joining @Besiktas. We still wait for more information. Vukas and Modric already joined @Besiktas, Tudor seems to be next in line.

MORE⬇️https://t.co/UTsse5awTO