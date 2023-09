Ο Μάουρο Ικάρντι είναι ένας από τους τρεις ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο που έχουν στην κατοχή τους το πιο ακριβό αμάξι: την Rolls Royce Boat Tail αξίας 22,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ακριβά γούστα αποδεικνύεται πως έχει ο Μάουρο Ικάρντι! Ο Αργεντινός επιθετικός της Γαλατάσαραϊ δεν αρκείται στο... συνηθισμένο και τρανό παράδειγμα αποτελεί το αυτοκίνητό του!

Ο λόγος για την Rolls Royce Boat Tail αξίας 22,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αποτελεί το πιο ακριβό αμάξι σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι τόσο «ελίτ» που μονάχα τρεις άνθρωποι στον κόσμο το έχουν στην κατοχή τους, με τον Ικάρντι να έχει τιμή να συγκαταλέγεται στο κλειστό κλαμπ που συμπληρώνεται από τον ράπερ Jay-Z και την Μπιογιονσέ.

Η Rolls Royce Boat Tai πρόκειται για ένα supercar 600 ίππων, τετραθέσιο με τηλεσκοπικό τραπέζι και σετ πικνίκ που περιλαμβάνει πορσελάνινα πιάτα και ασημένια μαχαιροπίρουνα. Με το πίσω μέρος να θυμίζει πρύμνη σκάφους, το αυτοκίνητο καταφέρνει να κάνει τη διαφορά στυλιστικά, κόβοντας την ανάσα!

Mauro Icardi is the proud owner of a Rolls Royce Boat Tail, limited edition. There are only 3 of the model worldwide.



This cost £22.6m, thus surpassing the world record of the Bugatti La Voiture Noire.



6.75-litre V12 engine, exceeding 600 horsepower. 😮‍💨



Icardi joins… pic.twitter.com/pd6LfBg13R