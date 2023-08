Σπουδαία μεταγραφή για τη Φενερμπαχτσέ, η οποία είναι έτοιμη να προσγειώσει στην Κωνσταντινούπολη τον Φρεντ έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν έχει... μεταγραφικό σταματημό η τουρκική λίγκα και ετοιμάζεται να υποδεχθεί ακόμη έναν ευρωπαϊκό αστέρα. Ο λόγος για τον Φρεντ για χάρη του οποίου η Φενερμπαχτσέ τα βρήκε σε όλα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βραζιλιάνος μέσος μπορεί να θεωρείται ποδοσφαιριστής της ομάδας της Κωνσταντινούπολης, με το deal να είναι «κλεισμένο».

Ο Φρεντ αποχαιρετά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από πέντε χρόνια στο «Όλντ Τράφορντ», έχοντας μετρήσει 214 εμφανίσεις με την ομάδα, κατακτώντας και το League Cup του 2023.

Fred to Fenerbahçe, here we go! Deal in place with Manchester United, proposal revealed earlier has been accepted and verbal agreement reached 🚨🟡🔵



Fred has agreed terms with Fenerbahçe and will travel for medical tests soon.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/PWnKMWInrb