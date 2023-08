H Γαλατάσαραϊ πλησιάζει σε ακόμα μια μεγάλη μεταγραφή, καθώς συμφώνησε με τον Τανγκί Ντομπελέ και πλέον υπάρχει ανοιχτός δίαυλος με την Τότεναμ για την ολοκλήρωση του «deal».

Δεν σταματούν οι «βόμβες» από την Τουρκία και ειδικά από την Γαλατάσαραϊ. Οι πρωταθλητές έχουν πάρει μόνο μέσα στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο Ικάρντι, Ανχελίνο, Ζαχά, Μπακαμπού και σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι κοντά και στον Τανγκί Ντομπελέ!

Η Τσιμ Μπομ έχει συμφωνήσει σε όλα με τον 25χρονο Γάλλο κεντρικό χαφ και πλέον απομένει το «deal» με την Τότεναμ. Οι Τούρκοι προσέφεραν οκτώ εκατομμύρια ευρώ στους Σπερς, οι οποίοι αρνήθηκαν, όμως αναμένεται να επιστρέφουν με πρόταση δέκα εκατομμυρίων και να ολοκληρώσουν την μεταγραφή.

Την προηγούμενη σεζόν ο Ντομπελέ αγωνίστηκε στη Νάπολι με τη μορφή δανεισμού από τους Λονδρέζους. Συνολικά, κατέγραψε 40 συμμετοχές, σκόραρε δυο φορές, έδωσε μια ασίστ και πανηγύρισε το τρίτο πρωτάθλημα στην ιστορία των Παρτενοπέι.

🚨 Galatasaray have reached an agreement In principle over personal terms with Tanguy Ndombélé. 🤝🇹🇷



Tottenham have rejected an €8m offer from the Turkish club - they want at least €10m. 💰🇫🇷



(Source: @fanatikcomtr ) pic.twitter.com/UMMO38c3Nj