Η Γαλατάσαραϊ μετά την ανακοίνωση του Σεντρίκ Μπακαμπού θα ολοκληρώσει ακόμα μια σπουδαία μεταγραφή, καθώς είναι έτοιμη να κάνει δικό της τον Γουίλφριντ Ζαχά.

Η Γαλατάσαραϊ είναι κοντά σε ακόμα μια σημαντική μεταγραφή. Οι πρωταθλητές Τουρκίας θα ανακοινώσουν άμεσα την απόκτηση του «κλεισμένου» Σεντρίκ Μπακαμπού και στη συνέχεια αναμένεται να ολοκληρώσουν το «deal» με τον ελεύθερο Γουίλφριντ Ζαχά.

Η Τσιμ Μπομ ανακοίνωσε την «έναρξη των διαπραγματεύσεων» με τον διεθνή Ιβοριανό εξτρέμ, όπως συνηθίζει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους ουσιαστικά υπάρχει πλαίσιο συμφωνίας. Οι δυο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια για τριετές συμβόλαιο και ο 30χρονος winger θα περάσει σύντομα από τις ιατρικές εξετάσεις του.

Ο Ζαχά αποχώρησε από την Κρίσταλ Πάλας έπειτα από εννέα χρόνια, με 90 γκολ και 76 ασίστ. Την προηγούμενη σεζόν είχε επτά γκολ και τρεις ασίστ σε 28 εμφανίσεις.

Wilfried Zaha ✖️ Galatasaray 🟡🔴🇹🇷



◉ Agreement reached between parties.

◉ Documents being checked soon.

◉ Club booking medical tests.

◉ Three year deal expected.



Here we go ✨✔️ pic.twitter.com/aLMY2bApb4