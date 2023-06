Δεκάδες οπαδοί της Γαλατασαράι ανάμεσά τους και παιδιά επιχείρησαν μαζική επίθεση σε φίλαθλο της Ανκαραγκουτσού που ήταν στο αυτοκίνητό του, αλλά εκείνος αντεπιτέθηκε με χατζάρα και τους πήρε στο κυνήγι!

Η Γαλατασαράι πανηγύρισε το πρωτάθλημα Τουρκίας μια αγωνιστική πριν το φινάλε χάρη στην ευρεία εκτός έδρας νίκη επί της Ανκαραγκουτσού (1-4) των Χατζηγιοβάνη-Κίτσιου.

Οι οπαδοί της που ταξίδεψαν στην Άγκυρα γιόρτασαν μαζί με τους παίκτες την επιστροφή στον «θρόνο» μετά από τέσσερα χρόνια, αλλά δεν έλειψαν και τα... παρατράγουδα, με ένα σοκαριστικό οπαδικό επεισόδιο να λαμβάνει χώρα στους δρόμους της πόλης.

Συγκεκριμένα, ένα γκρουπ οπαδών της Γαλατά επιχείρησαν μαζικό «ντου» σε έναν απλό φίλαθλο της Ανκαραγκουτσού ο οποίος ετοιμαζόταν να φύγει από το γήπεδο με το αυτοκίνητό του. Τη συνέχεια, όμως, σίγουρα δεν την περίμεναν, αφού ο οδηγός τούς πήρε στο κυνήγι με χατζάρα!

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, μερίδα ατόμων ανάμεσά τους και παιδιά έτρεξαν απειλητικά και έπεσαν πάνω στην πόρτα του οδηγού, προσπαθώντας να την ανοίξουν και να επιτεθούν στον οπαδό της Ανκαραγκουτσού. Ωστόσο, εκείνος άνοιξε ακόμα πιο απειλητικά την πόρτα και με τη χατζάρα στα χέρια άρχισε να επιτίθεται σε όποιον έβρισκε μπροστά του, ρίχνοντας «νοκ-άουτ» έναν εξ αυτών και τρέποντας τους υπόλοιπους σε φυγή!

An Ankaragüc fan chased away the Galatasaray fans who had come for a mass attack pic.twitter.com/QARpam72gg