Εκατοντάδες συμπατριώτες του είπαν το «αντίο» στον Κριστιάν Ατσού, με τη γυναίκα του να λυγίζει και να μην ολοκληρώνει τον επικήδειο.

Ο 31χρονος διεθνής εξτρέμ, άφησε την τελευταία του πνοή τον περασμένο Φεβρουάριο μετά τον φονικό σεισμό που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους στην Τουρκία. Μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες ως αγνοούμενος, ο ατζέντης του επιβεβαίωσε στις 17 Φεβρουαρίου πως ο Κριστιάν Ατσού ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια, επιβεβαιώνοντας τους φόβους για το χειρότερο. Στην Άκρα, εκατοντάδες συμπατριώτες του είπαν το τελευταίο «αντίο», ανάμεσά τους ο ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας, Κρις Χάτον, αλλά και παίκτες όπως ο Τζόζεφ Πέιντσιλ και ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Μουμπάρακ Γουακάσο. Τραγική φιγούρα η σύζυγος του Ατσού και μητέρα των παιδιών του, Μαρία-Κλερ, η οποία λύγισε και δεν άντεξε να ολοκληρώσει τον επικήδειο λόγο της.

Christian Atsu wife breaks down trying to read the tribute of her late husband.



Really heartbreaking, honestly



RIP Atsu pic.twitter.com/tNxRIISEIE