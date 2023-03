Σέρτζιο Ολιβέιρα: «Γνώρισα την γυναίκα μου στο ''Ντραγκάο'' χάρη στον Λοπετέγκι που με άφησε συνέχεια στον πάγκο»

Ο Σέρτζιο Ολιβέιρα απάντησε σε ερωτήσεις ακολούθων του στο Instagram και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως γνώρισε την κοπέλα του στο «Ντραγκάο», όταν αγωνιζόταν στην Πόρτο, ευχαριστώντας τον Λοπετέγκι, που τον άφηνε στον πάγκο.

Ο Σέρτζιο Ολιβέιρα απάντησε σε ερωτήσεις που του έθεσαν ακόλουθοί του στο Instagram και όταν σε μία απ' αυτές κλήθηκε να αποκαλύψει το πως γνώρισε την κοπέλα του ανέφερε πως αυτό συνέβη στο «Ντραγκάο», όταν φορούσε την φανέλα της Πόρτο.

Εκείνη την περίοδο, όπως εξήγησε κάνοντας χιούμορ, ο Ζουλιέν Λοπετέγκι (ήταν προπονητής στους «δράκους» την περίοδο 2014-2016) τον άφηνε μόνιμα στον πάγκο οπότε διευκόλυνε στο να προκύψει η συγκεκριμένη σχέση, με τον Πορτογάλο μέσο να αναφέρει αστειευόμενος πως για τον λόγο αυτό ήταν κοντά να του προτείνει να γίνει κουμπάρος στον γάμο του.

Αναλυτικά η απάντησή του στην συγκεκριμένη ερώτηση:

«Συνάντησα την γυναίκα μου στο ''Ντραγκάο''. Ευχαριστώ τον Ζουλιέν Λοπετέγκι που με άφηνε πάντα στον πάγκο. Το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη. Ήμουν κοντά στο να του προτείνω να γίνει κουμπάρος στον γάμο μου».

🎙️ “I met my wife at Estádio do Dragão. Thanks to Julen Lopetegui who always left me on the bench. Best thing ever. I was close to inviting him to be best man at the wedding.” 🤵👰



-Sérgio Oliveira thanks former manager Julen Lopetegui for his wedding pic.twitter.com/dv5hR2c343