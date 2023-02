Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο, η Γαλάτασαραϊ θα στραφεί ξανά στην περίπτωση του Κωνσταντέλια, αν «ναυαγήσει» οριστικά η μεταγραφή του Αρσέν Ζακαριάν από την Ντινάμο Μόσχας.

Η «τσιμ μπομ» φαίνεται πως δεν θα μπορέσει τελικά να ολοκληρώσει την μεταγραφή του 19χρονου Ρώσου επιθετικού μέσου, αφού υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ανεπιτυχή έκβαση της διαπραγμάτευσης κι αυτό βάζει εκ νέου στο στόχαστρό της τον Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ. Ο ρωσικός τύπος άσκησε μεγάλη πίεση στο νεαρό να μην φύγει για να πάει στο τουρκικό πρωτάθλημα και να μείνει στην πατρίδα του εώς ότου έρθει κάποιο ομάδα από προηγμένο πρωτάθλημα μένοντας παράλληλα και στην διάθεση της εθνικής ομάδας της χώρας.

Λίγο αργότερα η Ντινάμο Μόσχας δημοσίευσε μία σειρά βίντεο με τον ποδοσφαιριστή από την προπόνηση τονίζοντας πως παραμένει στην ομάδα και προπονείται κανονικά ενώ έβαλε και μία φωτογραφία του με μία βαλίτσα στο χέρι ζητώντας από τους οπαδούς της ομάδας να γράψουν ποιος είναι ο προορισμός κοροϊδεύοντας ουσιαστικά τα μεταγραφικά σενάρια από την γείτονα χώρα.

Where is Arsen Zakharyan flying to? 👀✈️

Write your own version in the replies 👇 pic.twitter.com/bemVvHfRtv