Συγκινητικό μήνυμα έστειλε η σύντροφος του αγνοούμενου, μετά τον σεισμό στην Τουρκία, Κριστιάν Ατσού, η οποία ζήτησε να σταλεί ο απαραίτητος εξοπλισμός στην πληγείσα χώρα προκειμένου να διασωθούν όσοι βρίσκονται ακόμα στα χαλάσματα.

Από μια κλωστή κρέμεται η ζωή του Κριστιάν Ατσού, επιθετικού της Χατάισπορ, ίχνη του οποίου δεν υπάρχουν μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των Τσέλσι και Νιουκάστλ αγνοείται εδώ και τέσσερις μέρες, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια του σπιτιού του πλέον σταμάτησαν.

Όσο ο ποδοσφαιρικός πλανήτης προσεύχεται για τη διάσωσή του, η Γερμανίδα σύντροφός του και μητέρα των δυο παιδιών του, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του BBC, έκανε έκκληση για την αποστολή του απαραίτητου εξοπλισμού στην Τουρκία, προκειμένου να εξαντληθούν οι πιθανότητες εύρεσης όσων ακόμα βρίσκονται στα χαλάσματα των κτιρίων.

“The last time he spoke to us was on Saturday morning, It’s just surprising for his club to confirm he’s been found and after 11 hours we hear something different, but I trust and still believe he’s alive.” 🗣️ Christian Atsu’s partner Claire Rupio 🙌🏿

