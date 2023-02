Ανησυχητικά αβέβαιη παραμένει η κατάσταση του Κρίστιαν Ατσού, ο οποίος αγνοείται για τέταρτη μέρα μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία και γίνεται έκκληση από το περιβάλλον του να επιταχυνθούν οι έρευνες στα ερείπια του σπιτιού του που φέρεται να σταμάτησαν τις τελευταίες ώρες.

Ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα συνεχίζει να προσεύχεται για τους ανθρώπου που έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια του φονικού σεισμού στην Τουρκία. Ένας εξ αυτών είναι και ο Κρίστιαν Ατσού, ο Γκανέζος μεσοεπιθετικός της Χατάισπορ, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται παρά τις αρχικές δηλώσεις των ανθρώπων του τουρκικού συλλόγου πως ανασύρθηκε ζωντανός και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Αυτή είναι η τέταρτη διαδοχική μέρα έπειτα από το χτύπημα του εγκέλαδου που δεν υπάρχει σημείο ζωής από τον συμπαίκτη του Κέβιν Σόνι (δανεικού από τον Αστέρα Τρίπολης) και η ανησυχία μεγαλώνει, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία έπαυσαν οι έρευνες γύρω από τα συντρίμμια της κατοικίας του.

Το περιβάλλον του Γκανέζου, οικογένεια, φίλοι και το γραφείο εκπροσώπησής του, έκαναν έκκληση στα τουρκικά διασωστικά συνεργεία να επιταχύνουν τις έρευνες στην Ronesans Residence, συγκρότημα στο οποίο διέμενε ο Ατσού και το οποίο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.

Βίντεο που κυκλοφόρησε από την εν λόγω περιοχή δείχνει πράγματι πως έχουν αποχωρήσει από το σημείο οι διασώστες, αλλά μαρτυρά πως υπάρχουν σημεία ζωής κάτω από τα ερείπια καθώς ακούγονται φωνές.

Οι τύχες του Ατσού, λοιπόν, παραμένουν άγνωστες και οι φόβοι εντείνονται δεδομένου ότι έχουν περάσει πάνω από τέσσερα 24ωρα χωρίς να έχει βρεθεί. Η ελπίδα πάντως σβήνει τελευταία και τα ξημερώματα της Παρασκευής υπήρξε ένας θετικός οιωνός, αφού μια εξαμελής οικογένεια απεγκλωβίστηκε ζωντανή μετά από σχεδόν 100 ώρες αναζήτησης.

Update #ChristianAtsu: According to current thermal camera pictures, there are still people alive under rubble. Unfortunately, rescue works stopped working at this location for now. pic.twitter.com/CTfTs0tRry