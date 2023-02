Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το deal μεταξύ Ρόμα και Γαλατάσαραϊ για τον Τζανιόλο επετεύχθη κι έτσι ο παίκτης θα ταξιδέψει σήμερα για την Κωνσταντινούπολη για να τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή του.

Η συμφωνία μεταξύ των Ρωμαίων και της «τσιμ μπομ» βρισκόταν πάρα πολύ κοντά από το πρωί της Τρίτης (07/02) και εν τέλει υλοποιήθηκε οριστικά πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα ο Τζανιόλο να ταξιδέψει από σήμερα κιόλας για να πάει στην Κωνσταντινούπολη και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην τουρκική ομάδα.

Η Γαλατάσαραϊ θα κάνει μία τεράστια οικονομική υπέρβαση πληρώνοντας περίπου 20 εκατ. ευρώ στην Ρόμα σε δόσεις, μαζί και με κάποια μπόνους. Το συμβόλαιο του Νικολό Τζανιόλο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και η αμοιβή του θα αγγίζει τα 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Η ρήτρα αγοράς που θα μπει σ' αυτό σε περίπτωση που επιθυμήσει κάποια ομάδα να τον αποκτήσει θα έχει ύψος 35 εκατ. ευρώ.

Nicolò Zaniolo to Galatasaray, here we go. Permanent deal agreed, fee close to €20m with add-ons — contract will be valid until 2027. 🚨🟡🔴 #Galatasaray



Deal will include €35m release clause.



✈️ Zaniolo, set to fly to Istanbul today as expected. Medical tests scheduled. pic.twitter.com/apTQ9yUjUg