Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Νικολό Τζανιόλο ετοιμάζεται να πετάξει για Κωνσταντινούπολη την Τρίτη (08/02) αν ολοκληρωθούν σήμερα οι συμφωνίες για τα συμβόλαια και τα υπόλοιπα έγγραφα.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αποκάλυψε πως η Γαλατάσαραϊ και η Ρόμα έχουν καταλήξει σε συμφωναία στα περισσότερα βασικά μέρη της μεταγραφής και πως αν σήμερα ολοκληρωθούν οι διεργασίες για τα συμβόλαια και τα υπόλοιπα έγγραφα ο Ιταλός ποδοσφαιριστής θα ταξιδέψει την Τρίτη (08/02) για την Κωνσταντινούπολη.

Ο Νικολό Τζανιόλο συμφώνησε η ρήτρα του στο νέο συμβόλαιο με την Γαλατά να πάει στα 35 εκατ. ευρώ, με τον ίδιο στην αρχή των διαπραγματεύσεων να ζητάει πολύ μικρότερη. Το συμβόλαιό του θα έχει τετραετή διάρκεια ενώ ο μισθός του θα αγγίζει ετησίως τα 3,5 εκατ. ευρώ. Η Ρόμα θα λάβει περίπου 20-22 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον παίκτη.

Nicolò Zaniolo, set to fly to Istanbul on Tuesday afternoon to become new Galatasaray player if all goes to plan in the morning with the contracts & documents 🟡🔴 #Gala



▫️ €35m release clause included;

▫️ €20/22m to AS Roma;

▫️ €3.5m salary/season;

▫️ Four year contract. pic.twitter.com/sKYmSGAJ0k