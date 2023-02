Ο άλλοτε διεθνής κίπερ της Τουρκίας και νυν τεχνικός της Χατάισπορ στην Αντιόχεια, Βολκάν Ντεμιρέλ, απηύθηνε δραματική έκκληση για βοήθεια στις περιοχές που πλήττονται από τον σεισμό, «λυγίζοντας» κατά τη διάρκεια live μετάδοσης στο Instagram.

«Κραυγή» αγωνίας από τον παλαίμαχο κίπερ της εθνικής Τουρκίας, Βολκάν Ντεμιρέλ, μετά τον σεισμό 7,8 ρίχτερ και την τραγωδία που σημειώθηκε στις περιοχές της χώρας κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Ο νυν τεχνικός της Χατάισπορ, ομάδα με έδρα την Αντιόχεια στο νοτιότερο άκρο της Τουρκίας και κοντά στο επίκεντρο του σεισμού στο Γκαζιαντέπ, έστειλε σπαρακτική έκκληση για βοήθεια μέσω live μετάδοσης στο Instagram, ζητώντας κάθε διαθέσιμο μέσο τη στιγμή που ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους.

«Βοήθεια. Θέλω να στείλετε όλα τα μέσα που έχετε. Στον σεισμολόγο που μίλησε, δεν είναι μόνο το Χατάι και η Αντιόχεια.

Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ… Σας ζητώ βοήθεια, για όνομα του Θεού, πεθαίνουν άνθρωποι εδώ πέρα».

😢🇹🇷 Ex-Fenerbahçe goalkeeper and current Hatayspor manager Volkan Demirel was in tears on Instagram live.



Türkiye has been hit with a very severe earthquake: 7.8 magnitude, with hundreds sadly confirmed dead. pic.twitter.com/Sr9QqyFI6v