Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπεσίκτας στην έδρα της Ανγκαρακουτσού οπαδοί των γηπεδούχων πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο μια... σιδερογροθιά.

Στο 60ο λεπτό της αναμέτρησης της Μπεσίκτας στην έδρα της Ανγκαρακουτσού για το κύπελλο Τουρκίας ένας οπαδός των γηπεδούχων πέταξε μια... σιδερογροθιά στον αγωνιστικό χώρο. Ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων Γκέντσον Φερνάντες την σήκωσε και την μετέφερε προς την πλευρά του τέταρτου διαιτητή.

Για την ιστορία το ματς έμεινε στο 1-1 και στα πέναλτι προκρίθηκε η ομάδα του διεθνή Έλληνα εξτρέμ Τάσου Χατζηγιοβάνη, ο οποίος ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε για 59 λεπτά (4-3).

😳👊 Gedson Fernandes took a knuckle duster away that was thrown onto the pitch during the Ankaragücü-Beşiktaş match. pic.twitter.com/ALEb95A8zA