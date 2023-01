Ο Μερτ Γκιουνόκ προσέφερε απλόχερα ένα από τα blooper της χρονιάς, αλλά κι ένα πραγματικό σοκ στους φιλάθλους της Μπεσίκτας, που τελικά για... καλή του τύχη λυτρώθηκαν στο 90+6'.

Ο Τούρκος τερματοφύλακας της Μπεσίκτας έκανε μία μοναδική γκάφα στο παιχνίδι του Σαββάτου με την Κόνιασπορ, αφού στην προσπάθειά του να κοντρολάρει στο πρώτο λεπτό του αγώνα μετά από γύρισμα συμπαίκτη του, η μπάλα του έφυγε και κατέληξε στα δίκτυα της ομάδας του.

BY FAR the worst blooper you’ll see this month.



This is Beşiktaş goalkeeper Mert Günok. His whiff had them trailing with less than a minute in. They would go on to win in the 95th minute.pic.twitter.com/iRZMoAIEXN