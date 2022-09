Μεταγραφικό... οίστρο είχε η Γαλατασαράι αργά το βράδυ της Πέμπτης, ανακοινώνοντας στο ίδιο βίντεο τόσο την απόκτηση του Μάουρο Ικάρντι, όσο κι αυτές των Χουάν Μάτα, Μίλοτ Ράσιτσα και άλλων δύο ποδοσφαιριστών!

Θα τη θυμούνται για χρόνια αυτή τη μεταγραφική περίοδο οι οπαδοί της Γαλατασαράι, οι οποίοι με τόσες «ηχηρές» κινήσεις μάλλον... ξέχασαν πως δεν συμμετέχουν φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η «Τσιμ Μπομ» πραγματοποίησε τρομερό ντεμαράζ επίσημων ανακοινώσεων, παρουσιάζοντας σε ένα βίντεο τα πέντε νέα μεταγραφικά της «χτυπήματα» σαν σε απονομή... Oscars, με πρώτο και καλύτερο αυτό του Μάουρο Ικάρντι.

High five! 🙏 No need for the Oscars, here's the GalaStars! ✨💛❤️ #WeAreTheBest pic.twitter.com/4nsjpfoIeM