O 17χρονος Αρντά Γκιουλέρ είναι το μεγάλο «πρότζεκτ» της Φενέρμπαχτσε που έχει τραβήξει τα βλέμματα, έχοντας πέντε γκολ και τρεις ασίστ μέσα σε 307 αγωνιστικά λεπτά στις πρώτες 13 συμμετοχές του στο πρωτάθλημα.

H Φενέρμπαχτσε έχει βγάλει από τα «φυτώρια» της έναν ποδοσφαιριστή που αναμένεται να απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Ο λόγος για τον νεαρό μεσοεπιθετικό Αρντά Γκιουλέρ, ο οποίος στις 13 Μαρτίου κόντρα στην Αλάνιασπορ έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία τoυ πρωταθλήματος του σε ηλικία 17 χρονών και 18 ημερών.

Το «παιδί-θαύμα» της «Φενέρ» μπαίνει σταδιακά στην πρώτη ομάδα, υπολογίζεται από τον Ζόρζε Ζέσους και κάνει... μαγικά στον χρόνο συμμετοχής που του δίνεται. Πιο συγκεριμένα ο γεννηθής στις 17 Φεβρουαρίου του 2005, επιτελικός μέσος έχει 307 αγωνιστικά λεπτά στις πρώτες 15 συμμετοχές του στη Super League Τουρκίας και έχει προσφέρει πέντε γκολ και τρεις ασίστ. Με άλλα λόγια σκοράρει κατά μέσο όρο ένα γκολ ανά 51 λεπτά! Στην πλατφόρτμα του transfermarkt o 17χρονος κοστολογείται στα έξι εκατομμύρια ευρώ.

17-year-old Arda Güler has scored five goals in 307 career league minutes for Fenerbahçe.



That's one every 61.4 minutes on average. 🤩 pic.twitter.com/uxGa2FHjRw