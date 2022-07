Στην Τουρκία με τη φανέλα της Fatih Karagümrük θα παίξει για τη νέα σεζόν ο Κόλιν Καζίμ Ρίτσαρντς που στο παρελθόν πέρασε για λίγο και από την Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού!

Ο 35χρονος επιθετικός πρόσθεσε και 18η ομάδα στο βιογραφικό του από την... περιοδεία του στα ποδοσφαιρικά γήπεδα και αφού έμεινε ελεύθερος από την Ντέρμπι Κάουντι – όπου πέρυσι ο Γουέιν Ρούνεϊ έκανε παλικαρίσια προσπάθεια να την κρατήσει στην Championship – βρήκε σύλλογο στην Τουρκία.

Για την ακρίβεια, επιστρέφει στη συγκεκριμένη χώρα για πρώτη φορά μετά από το 2015, όταν τότε είχε συμπληρώσει μια διετία στην Μπούρσασπορ.

Ο Καζίμ Ρίτσαρντς στον Ολυμπιακό έπαιξε το 2012, όταν είχε παραχωρηθεί δανεικός από την Γαλατασαράι, η οποία τον έστειλε και την αμέσως επόμενη χρονιά στην Μπλάκμπερν ξανά με δανεισμό, προτού εκείνος αποχωρήσει οριστικά από τους «ρόβερς».

Πήγε και στην Φέγενορντ στην Ολλανδία, πέρασε και από την Σέλτικ, βρέθηκε στη Βραζιλία, πέρασε από το Μεξικό, επέστρεψε στην Αγγλία και τώρα θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Fatih Karagümrük.

Colin Kâzım-Richards has joined Turkish Super Lig team Fatih Karagümrük on a free transfer.



His 18th club as a professional player 🤯 pic.twitter.com/nnM7LUYHxk