Ο Ζόρζε Ζεσούς θα είναι ο επόμενος προπονητής της Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Πέλκα και ταξιδεύει για την Κωνσταντινούπολη για να υπογράψει και να παρουσιαστεί.

Έτοιμος για την επιστροφή του στους πάγκους είναι ο Ζόρζε Ζέσους. Ο 67χρονος τεχνικός έμεινε ελεύθερος στις 28 Δεκεμβρίου από τη Μπενφίκα, από την οποία έφυγε με άσχημο τρόπο, καθώς οι ποδοσφαιριστές των «Αετών» έφτασαν στο σημείο να αρνηθούν να προπονηθούν υπό τις οδηγίες του και πλέον πήρε την οριστική απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε.

Jorge Jesus set to be announced as new Fenerbahçe head coach, as expected. He’s finally flying to Turkey in order to sign the contract. 🇹🇷🤝 #Fenerbahce



Final details already sorted, now just waiting for club statement.