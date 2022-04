Η Τραπεζούντα έχει πάρει... φωτιά και όλη η πόλη ανυπομονεί για την μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Τράμπζονσπορ των Μπακασέτα - Σιώπη.

Η Τράμπζονσπορ βρίσκεται λίγη ώρα πριν την επιστροφή της στην κορυφή του τουρκικού ποδοσφαίρου μετά από 38 χρόνια και η Τραπεζούντα έχει πάρει... φωτιά! Η ομάδα του Τάσου Μπακασέτα και του Μανώλη Σιώπη θα αντιμετωπίσει στις 20:30 την Αντάλιασπορ και αν δεν χάσει θα κατακτήσει μαθηματικά το έβδομο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Χιλιάδες οπαδοί της «Τράμπζον» έχουν στήσει... πάρτι για το πρωτάθλημα τόσο στο γήπεδο όσο και στους δρόμους της πόλης εν αναμονή της «στέψης».

