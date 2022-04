Tρέλα στην τελευταία προπόνηση της Τράμπζονσπορ πριν τη μαθηματική εξασφάλιση του πρωταθλήματος, με τους οπαδούς να κάνουν μίνι φιέστα!

Δεν κρατιούνται οι οπαδοί της Τράμπζονσπορ και περιμένουν με αγωνία το σαββατιάτικο ματς με την Αντάλιασπορ (20.30), αφού σε περίπτωση νίκης θα κατακτήσουν μαθηματικά τον τίτλο. Μίνι φιέστα από τον κόσμο της ομάδας στο «Medical Park» στην ανοιχτή προπόνηση, με τους Μπακασέτα - Σιώπη να αποθεώνονται! Θυμίζουμε, πως στο αυριανό ματς δεν θα πέφτει καρφίτσα μιας και τα τελευταία 12.000 εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από ένα λεπτό! Η Τράμπζονσπορ βρίσκεται μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου έπειτα από 38 χρόνια, με τους οπαδούς να απλώνουν ένα τεράστιο πανό με το λογότυπο της ομάδας, το οποίο ζύγιζε 350 κιλά.

Trabzonspor’s last training session being held in public.



If Fener drop points tonight these guys win the league for the 1st time in 38 yrs.



Been told there’s no more flares left in the city…& this is a Port town. Good luck to any boats stranded in the Black Sea this weekend. pic.twitter.com/tqxiE4owtO