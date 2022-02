Πιάνιτς: «Κάθε φορά που ακούω τις σειρήνες σκέφτομαι τι έπαθαν οι φίλοι μου»

Ο Μίραλεμ Πιάνιτς έστειλε ηχηρό μήνυμα κατά του πολέμου και για τα παιδιά που βρίσκονται στη μέση αυτής της σύγκρουσης.

Ο πόλεμος της Βοσνίας έλαβε χώρα μεταξύ 1992 και 1995 και σημειώθηκε η πρώτη γενοκτονία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με πάνω από 100.000 θανάτους να καταγράφονται, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Βόσνιοι υπήκοοι.

Ο Μίραλεμ Πιάνιτς μπορεί να μην κατάγεται από την Ουκρανία ή την Ρωσία, αλλά ως Βόσνιος πολίτης έχει βιώσει τη φρίκη του πολέμου από πρώτο χέρι και έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα κατά της εισβολής των Ρώσων.

«Ήμουν πολύ μικρός όταν κατάλαβα την έννοια των σειρήνων. Κάθε φορά που τις ακούω σκέφτομαι τι έπαθαν οι φίλοι μου. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αναγκαστεί να ζήσει με αυτόν τον εφιάλτη», ανέφερε χαρακτηριστικά μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, ο 31χρονος Βόσνιος άσος..

Με αυτόν τον τρόπο ο Πιάνιτς θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στα παιδιά της ανατολικοευρωπαϊκής χώρας, αφού πολλά από αυτά χρειάστηκε να χωριστούν από τους γονείς τους για να πάνε στο μέτωπο για να παλέψουν με τη Ρωσία.

I was very young when I understood the meaning of the sirens.

Every time I hear them, I think about what my friends suffered. No children should be forced to live with this nightmare. #stopwar🙏 pic.twitter.com/4Z1DSYzL55