Ο πρώην χαφ του Παναθηναϊκού, Γιουνούς Σανκαρέ, έμεινε ελεύθερος από τη Γκιρεσούνσπορ, μετά τις καταγγελίες του για εκφοβισμό από τον πρόεδρο του συλλόγου.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιουνούς Σανκαρέ με δηλώσεις του στην «Equipe» κατήγγειλε ανοιχτά τον πρόεδρο της ομάδας του, Γκιρεσούνσπορ για εκφοβισμό, αναφέροντας πως απείλησε την ασφάλεια του, ενώ βρήκε το σπίτι του άδειο και με κομμένο το ρεύμα. Φυσικά το τουρκικό κλαμπ αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες του πρώην χαφ του Παναθηναϊκού.

Σήμερα (15/2) ανακοινώθηκε το «συναινετικό διαζύγιο» των δυο πλευρών, με τον 32χρονο μέσο να μένει ελεύθερος, έξι μήνες μετά τη μεταγραφή του από το «τριφύλλι». Ο Σενεγαλέζος κατέγραψε εννέα συμμετοχές με συνολικά 418 αγωνιστικά λεπτά, χωρίς να σκοράρει ή να μοιράσει ασίστ.

💥 Giresunspor announced that Younousse Sankhare's contract was terminated by mutual agreement.



🧐 Sankhare to the French press "There is no electricity in my house, I am worried about my safety..."



Giresunspor stated that the allegations do not reflect the truth. pic.twitter.com/99hOQb9CEl