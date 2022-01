Ο πρώην επιθετικός που πέτυχε το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Χακάν Σουκούρ διανύει πλέον το 50ο έτος της ηλικίας του και προκειμένου να ζήσει κάνει τον οδηγό σε taxi Uber και πουλάει βιβλία στην Ουάσινγκτον προκειμένου να ζήσει.

Ο Χακάν Σουκούρ είναι από τους πιο γνωστούς Τούρκους αθλητές, στην ιστορία του τουρκικού αθλητισμού. Πρόκειται για τον άνθρωπο που που λατρεύτηκε σαν ήρωας στη χώρα του όταν το 2002 με τα γκολ του έφερε την Τουρκία στην τρίτη θέση στο Μουντιάλ. Από το 2017 όμως δεν ζει στην πατρίδα του αλλά στις ΗΠΑ, καθώς στην πατρίδα του κινδύνευε με φυλάκιση από την κυβέρνηση Ερντογάν.

Τα πράγματα, ωστόσο, δεν εξελίχθηκαν καλά για τον Σουκούρ, μιας και πλέον χρειάζεται να κάνει διάφορα επαγγέλματα στην Ουάσινγκτον προκειμένου να ζήσει. Μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στη «Daily Mail», ο πρώην επιθετικός μίλησε για την κόντρα του με τον Ερντογάν αλλά για τις δουλειές που χρειάστηκε να κάνει για να τα βγάλει εις πέρας.

Οπως τόνισε αρχικά άνοιξε ένα καφέ, αλλά δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία. Στη συνέχεια έγινε πωλητής βιβλίων και τώρα είναι οδηγός ταξί Uber.

«Αρχίζω να εργάζομαι τώρα. Δεν μου έχει απομείνει τίποτα σε κανένα μέρος του κόσμου. Ο Ερντογάν με απέκλεισε από όλα, το δικαίωμά μου στην ελευθερία, το δικαίωμα μου να εκφράζω την άποψή μου ελεύθερα, το δικαίωμά μου στην εργασία. Το AKP (το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν) δεν ήταν τελικά αυτό που είχα σκεφτεί.

«Με κάλεσε για να επωφεληθεί από τη δημοτικότητά μου. Τότε άρχισαν οι προστριβές. Έριχναν πέτρες στην μπουτίκ της συζύγου μου, παρενοχλούσαν τα παιδιά μου στον δρόμο, δεχόμουν απειλές μετά από κάθε δήλωση που έκανα... Όταν έφυγα, φυλάκισαν τον πατέρα μου και κατάσχεσαν όλη μου την περιουσία».

