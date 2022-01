Μετά από επτά λεπτά καθυστέρησης λόγω της θυελλώδης χιονόπτωσης, ο παίκτης της Μαλάτιασπορ πήρε φόρα από την άσπρη βούλα, αλλά η δουλειά των παικτών της Γκαζιαντέπ που έριχναν χιόνι στο σημείο του πέναλτι με χέρια και πόδια έπιασε τόπο!

«Θεότρελα» σκηνικά στο τουρκικό πρωτάθλημα ανάμεσα στον αγώνα της Γκαζιαντέπ με τη Μαλάτιασπορ, ο οποίος άρχισε εν μέσω θυελλώδους χιονόπτωσης και σημαδεύτηκε από το απόλυτο «τρικ» για ανάλογες περιπτώσεις. Εμπνευστές οι ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων, οι οποίοι χρησιμοποίησαν το στρωμένο χιόνι στον αγωνιστικό χώρο για να κάνουν δύσκολη τη ζωή και την εκτέλεση του πέναλτι από τον εξτρέμ των φιλοξενούμενων. Και δικαιώθηκαν!

Όλα άρχισαν στο φινάλε του πρώτου μέρους, όταν η Μαλάτιασπορ κέρδισε πέναλτι. Η χιονόπτωση γινόταν όλο και πιο ισχυρή με αποτέλεσμα η άσπρη βούλα της περιοχής να έχει... εξαφανιστεί. Γεγονός που οδήγησε σε καθυστέρηση τουλάχιστων επτά λεπτών, μέχρι να καθαριστεί το σημείο από μια «στρατιά» τουλάχιστον δέκα ατόμων του γηπέδου. Όσο, όμως, ο μέσος της Μαλάτιασπορ, Καρίμ Χαφέζ μάζευε με τα χέρια του το χιόνι για να βοηθήσει τον συμπαίκτη του, Χουϊάρ να εκτελέσει, ο μέσος της Γκαζιαντέπ, Φουρκάν Σογιάλπ και οι συμπαίκτες του ανταπέδιδαν προς το σημείο του πέναλτι, ρίχνοντας μικρές χιονόμπαλες ή κλωτσόντας με τα πόδια το χιόνι για να κρατήσουν γλιστερό το σημείο.

Τελικά, η τακτική τους απέδωσε καρπούς, αφού αναμενόνενα ο Χουϊάρ αστόχησε, στέλνοντας τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Το 0-0, λοιπόν, διατηρήθηκε για το πρώτο μέρος και οι παίκτες των γηπεδούχων, στους οποίους αγωνίζεται και ο πρώην παίκτης του ΟΦΗ, Ζοάο Φιγκεϊρέντο, κέρδισαν τις εντυπώσεις για μια από τις πιο αποτελεσματικές πατέντες σε αγώνες με χιόνια.

Penalty in the Gaziantep vs Malatyaspor match.

*Took Malatyaspor around 7 minutes to take it;

*Around 10 people came on the pitch to clear the lines;

*Gaziantep's players kept throwing small snowballs towards the match ball to make it slippery ahead of the penalty.

Missed, ofc. pic.twitter.com/jfQK3lmefy