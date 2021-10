Φενέρμπαχτσε: Τρέλα του κόσμου και υποδοχή μετά την ήττα από την Τραμπζονσπόρ (vids)

Ο κόσμος της Φενέρμπαχτσε θέλησε να δείξει την στήριξή του στην ομάδα και γέμισε το αεροδρόμιο για να υποδεχθεί την αποστολή μετά το 3-1 από την Τραμπζονσπόρ του Τάσου Μπακασέτα και του Μανώλη Σιώπη.

Η ομάδα των Περέιρα και Οζίλ είδε χιλιάδες κόσμο να περιμένει στο αεροδρόμιο τα μεσάνυχτα της Κυριακής μετά το ματς με την Τραμπζονσπόρ.

Η Φενέρμπαχτσε είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία και έτσι οι οπαδοί του συλλόγου θέλησαν να δείξουν ότι βρίσκονται στο πλευρό του προπονητή και των παικτών.

Οι Οζίλ και Περέιρα μίλησαν προς τους οπαδούς μέσω μικροφώνου και οι σκηνές αν μη τι άλλο προκαλούν εντύπωση...

I love Turkish football 🤣



We are just 9 games into the Super Lig season



Fenerbahçe called for fans to turn up at the airport at midnight after slamming the refe following the Trabzonspor defeat



Thousands turned up. Ozil took the mic. It all got wild pic.twitter.com/5oDBpMjq5O