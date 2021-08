Μπεσίκτας: Κατέρρευσε στο γήπεδο ο Φαμπρίς Ν' Σακαλά (pics & vid)

«Πάγωσαν» οι ποδοσφαιριστές και ο κόσμος που παρακολουθούσαν τον αγώνα της Μπεσίκτας με τη Γκαζισεχίρ, με τον Φαμπρίς Ν' Σακαλά ο οποίος κατέρρευσε στο γήπεδο.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων ο 31χρονος μέσος, έχασε τις αισθήσεις του ξαφνικά και έπεσε στο έδαφος.

Ακολούθησαν στιγμές πανικού καθώς άπαντες -συμπαίκτες, αντίπαλοι και ο διαιτητής- σταμάτησαν να παίζουν καλώντας απεγνωσμένα από το ιατρικό τιμ να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο.

Το ευχάριστο είναι πως ο Φαμπρίς Ν' Σακαλά ανέκτησε τις αισθήσεις του όταν έφτασε στο νοσοκομείο και πλέον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στα γήπεδα.

In the 70th minute of the Gaziantep match, Fabrice NSakala from Beşiktaş fell ill during the match. An ambulance entered the field and took the player to the hospital. Get well soon @NsakalaFabrice Turkish Football League #Besiktas #Gaziantep pic.twitter.com/i6B0Rs7Bvg

Besiktas player Fabrice Nsakala collapsed on the pitch during a league game tonight and was rushed to the hospital by ambulance.



Luckily enough, he just shared this picture to let everyone know he’s doing well. Stay strong, Fabrice 💛🙏 pic.twitter.com/gZGNWdZuEK