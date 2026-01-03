Ο Ζουλιάν Μπιανκόν τραυματίστηκε κι έδωσε τη θέση του στον Καλογερόπουλο.

Ανησυχία στον Ολυμπιακό με τον Ζουλιάν Μπιανκόν.

Ο 25χρονος Γάλλος στόπερ έβγαλε μυϊκό πρόβλημα στον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ και στο 88' αντικαταστάθηκε από τον Αλέξη Καλογερόπουλο. Ο Μπιανκόν θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού.

Η απουσία του θα είναι πρόβλημα, διότι είναι ήδη τραυματίας ο Πιρόλα. Σε κάθε περίπτωση, ο Μπιανκόν θεωρείται πλέον αμφίβολος για το ματς πρωταθλήματος στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο.

Ενοχλήσεις έχει και ο Ροντινέι, ο οποίος με την έναρξη της παράτασης άφησε τη θέση του στον Κοστίνια, αλλά δεν φαίνεται να πρόκειται για κάτι ανησυχητικό.