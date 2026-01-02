Οι δηλώσεις του αρχηγού του ΟΦΗ, Βασίλη Λαμπρόπουλου, στο πλαίσιο της κοινής συνέντευξης Τύπου ενόψει του Betsson Super Cup με τον Ολυμπιακό.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ στην κοινή συνέντευξης Τύπου ενόψει του Super Cup, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ο αρχηγός των Κρητικών, τόνισε πως τόσο η απώλεια του πατέρα του Ζήση Καραχάλιου, όσο και το γεγονός πως το ματς γίνεται στην κρήτη δίνουν έξτρα κίνητο στην ομάδα για το μεγάλο ματς.

Θυμίζουμε πως ο χαφ του Ομίλου «έχασε» τον πατέρα του και έμεινε εκτός αποστολής για το Super Cup.

Η συνέντευξη Τύπου του Λαμπρόπουλου

«Θέλω να πω συλλυπητήρια στον Ζήση, ο οποίος περνάει δύσκολα. Εγώ σαν αρχηγός και ως φίλος του είμαι δίπλα του. Σίγουρα μας δίνει έξτρα κίνητρο επειδή ξέρουμε πόσο θα ήθελε να είναι εδώ

Είναι από μόνο του αυτό σημαντικό για τον οργανισμό, από την πλευρά μου θα ήθελα να το ζήσουμε, δεν ευχαριστηθήκαμε τον τελικό και δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί, όσο θα έπρεπε. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, ξέρει τον τρόπο, γνωρίζουμε ποιον αντίπαλο έχουμε και θα δώσουμε το 100%

Είναι ιδιαίτερο γεγονός. Παίζουμε στην έδρα μας. Super Cup έχει να γίνει τόσα χρόνια. Μας δίνει ένα έξτρα κίνητρο το ότι είμαστε εδώ. Tο... ωραίο του τελικού είναι ότι θα γίνει με κόσμο και των δύο ομάδων, μας προσφέρει ένα έξτρα κίνητρο το ότι είμαστε στην Κρήτη».