Ο διεθνής στόπερ του Ολυμπιακού έχει ισχυρούς δεσμούς με τη Νότια Αφρική καθότι γεννήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου ο Ολυμπιακός θα έχει πια Σχολή.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να επεκτείνει και να μεγαλώνει το δίκτυο των Σχολών ποδοσφαίρου που έχει δημιουργήσει επί σειρά ετών και έχει αναπτυχθεί σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης αυτής, η διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.

Μάλιστα για αυτή τη Σχολή μίλησε ο Παναγιώτης Ρέτσος, στέλνοντας το μήνυμά του και λέγοντας τα εξής: «Γιοχάνεσμπουργκ καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι η πόλη που γεννήθηκα και έχω ευχάριστες αναμνήσεις. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και όλοι μαζί we keep on dreaming (συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε)».