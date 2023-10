Σύμφωνα με το Calcio Mercato η Μίλαν θα σκοπεύει να κινηθεί τον Ιανουάριο για την απόκτηση του διεθνή Έλληνα κεντρικού αμυντικού του ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.

Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη παραμένει στη λίστα της Μίλαν. Το καλοκαίρι οι Ροσονέρι «συνδέθηκαν» μέσω δημοσιευμάτων με την περίπτωση του νεαρού κεντρικού αμυντικού του ΠΑΟΚ, η περίπτωση δεν προχώρησε, όμως τον Ιανουάριο αναμένονται περισσότερες εξελίξεις.

Σύμφωνα με το Calcio Mercato οι Μιλανέζοι δεδομένα θα κινηθούν για την ενίσχυση τους στην άμυνα στη χειμερινή αγορά και αναμένεται να κάνουν κίνηση για την απόκητη του διεθνή Έλληνα στόπερ. Ο Στέφανο Πιολι δεν θα υπολογίζει για περίπου τέσσερις μήνες τον τραυματία Πιέρ Καλουλού, ενώ προβλήματα τραυματισμού βγάζουν τόσο ο έμπειρος Κιάερ, όσο κι ο νεαρός Πελεγκρίνο.

🚨🌕 | AC Milan are already working to sign a new centre-back in January given the injuries of Kalulu and Pellegrino.



Milan will make a new attempt to sign Konstantinos Koulierakis from PAOK. Free agents will not be considered. @86_longo 🇬🇷 pic.twitter.com/AyhGqM5qYw