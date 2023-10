Η απουσία του Γκατσίνοβιτς που απογειώνει την δυσκολία για Αλμέιδα!

Ο Γιώργος Τσακίρης εξηγεί τη σημασία του προβλήματος που δημιουργεί η απουσία του διεθνούς Σέρβου μεσοεπιθετικού για την ΑΕΚ σε συνδυασμό με αυτή του Γκαρσία και έχει υστερόγραφα.

Αποτελεί ένα ζήτημα που το συζητάμε και το αναλύουμε σε κάθε διακοπή πρωταθλήματος με αφορμή τις υποχρεώσεις των Εθνικών Ομάδων και αφορά την κατάσταση που θα επιστρέψουν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της κάθε ομάδας. Με αποδείξεις σε παγκόσμιο επίπεδο ότι όλοι οι σύλλογοι έχουν... πληρώσει ακριβά το τίμημα με τραυματισμούς παικτών που τους διαφοροποιούν τα σχέδια και τα αγωνιστικά δεδομένα διαχείρισης προσώπων και παράλληλα αγώνων. Από το πώς θα ξεκινήσεις την ενδεκάδα, στη δουλειά του αγώνα με τις αλλαγές στη διάρκειά του και ειδικά όταν έχει σερί υποχρεώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Διότι είναι εντελώς διαφορετικό να χάσεις έναν παίκτη για δέκα μέρες όταν έχει ένα ματς την εβδομάδα και άλλο εντελώς πράγμα όταν έχεις τρία ματς (απόλυτα απαιτητικά) στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Ακριβώς όπως συμβαίνει με την ΑΕΚ για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι! Δεν ευχήθηκε (με αρκετή δόση χιούμορ και αλήθεια) τυχαία ο Ματίας Αλμέιδα μετά την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό να τα φέρει έτσι η κατάσταση στις Εθνικές που είχαν προσκληθεί οι 13 κιτρινόμαυροι και να μην αγωνιστεί κανείς. Το κακό μαντάτο μας ήρθε από την Σερβία και το ματς της συγκεκριμένης ομάδας με την Ουγγαρία και αφορά τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Ο διεθνής Σέρβος μεσοεπιθετικός της Ένωσης και πολύ σημαντικός στο αγωνιστικό σχέδιο του Πελάδο, σύμφωνα με τους συμπατριώτες του και όσα γράφτηκαν εκεί, έχει μυϊκό πρόβλημα και θα μείνει εκτός για δέκα με δεκαπέντε μέρες!

Αυτό φυσικά και σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι θα χάσει και τα τρία απαιτητικά παιχνίδια της ΑΕΚ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Δεδομένα εκτός Τρίπολης και της αναμέτρησης με τον Αστέρα, ενώ αν ισχύει η καλύτερη εκτίμηση για απουσία μίνιμουμ δέκα ημερών, θεωρείται δύσκολο έως απίθανο να προλάβει όχι μόνο το ματς στην Μασσαλία με την Μαρσέιγ, αλλά και αυτό με τον ΠΑΟΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια! Διότι πολύ απλά ακόμη και στις δέκα μέρες να γυρίσει και να είναι έτοιμος έπειτα, δύσκολα θα ρισκάρουν στην Ένωση να τον χρησιμοποιήσουν στο παιχνίδι με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, φοβούμενοι το ενδεχόμενο να προκύψει υποτροπή αν μετράει μια με δυο προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα...

Εδώ υπάρχει όμως κάτι που πρέπει να το ψάξει και να το κοιτάξει σοβαρά η ΑΕΚ σχετικά με τις αναφορές των Σερβικών δημοσιευμάτων για το θέμα του Γκατσίνοβιτς, αφού υπογραμμίζεται σε κάποια από αυτά, ότι ο Σέρβος μεσοεπιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις από την προθέρμανση και όμως έπαιξε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και έγινε απλά αλλαγή για λόγους τακτικής. Αν αυτό ισχύει είναι το λιγότερο απαράδεκτο και επικίνδυνο με τεράστια ευθύνη της Εθνικής Σερβίας και του ίδιου του ποδοσφαιριστή αν και εφόσον για παράδειγμα ρωτήθηκε και δεν επέμεινε ότι αισθάνεται ενοχλήσεις προκειμένου να παίξει και να μη χάσει το ματς με την Ουγγαρία!

In Matias (always) we trust!

Δεν γνωρίζω κατά πόσο μπορεί να αποδειχθεί βέβαια αυτό. Διότι δεν θεωρώ πως θα ομολογήσει κάτι τέτοιο η εθνική Σερβίας, ή ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, όμως πρέπει να το κοιτάξει σοβαρά και να το ψάξει η ΑΕΚ όσο μπορεί. Γιατί υπάρχει και το σωστό παράδειγμα της ομάδας του Περού με τον προπονητή να προστατεύει τον Κάλενς στην αναμέτρηση με τη Χιλή για να τον έχει διαθέσιμο όσο απαιτείται με την Αργεντινή! Η αλήθεια βέβαια είναι πως στις συγκεκριμένες περιπτώσεις αυτό που έχει σημασία είναι το πόσο σοβαρός επαγγελματίας είναι ο παίκτης και κατά πόσο καταλαβαίνει το πρόβλημα αλλά και αν αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι η θέληση και η επιθυμία να παίξει πρέπει να μπαίνει κάτω από το θέμα της κατάστασής του γιατί αυτό θα του στοιχίσει παραπάνω.

Συνήθως οι παίκτες σε ματς της Εθνικής (και καλά κάνουν σε επίπεδο επιθυμίας) όταν παίζεται ένα πολύ μεγάλο ματς, όπως ήταν αυτό της Ουγγαρίας με την Σερβία, παραβλέπουν το πρόβλημά τους στη σκέψη της προσφοράς στη χώρα! Στο δικό μου κεφάλι, αν επαναλαμβάνω ισχύει ότι είχε ενοχλήσεις από την προθέρμανση, αυτό ισχύει στην περίπτωση του Γκατσίνοβιτς. Όπως και να 'χει όμως αυτό δεν αλλάζει πλέον το δύσκολο της αποστολής του Ματίας Αλμέιδα να δουλέψει και να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την απόλυτα απαιτητική τριάδα αγώνων που 'χει μπροστά της η ομάδα. Με το πρόβλημα του διεθνούς Σέρβου ο συγκεκριμένος βαθμός δυσκολίας απογειώθηκε για τον Πελάδο και την ίδια την ΑΕΚ έχοντας μπροστά της να παίξει: σε Τρίπολη με τον Αστέρα, στην Μασσαλία με την Μαρσέιγ και στην Νέα Φιλαδέφλεια με τον ΠΑΟΚ!

Διότι υπάρχει και το πρόβλημα απουσίας του Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος με τα τωρινά δεδομένα δεν υπολογίζεται σίγουρα για το ματς στην Αρκαδία, δυο κοινώς βασικές επιλογές για τη μεσοεπιθετική γραμμή εκτός, τη στιγμή που ο Αργεντινός τεχνικός περιμένει να διαπιστώσει τι θα γίνει με τον Στίβεν Τσούμπερ. Παράλληλα φυσικά είναι σε αναμονή για την κατάσταση που θα επιστρέψουν όλοι από τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, όσοι απομένει να παίξουν και έπειτα το πώς θα είναι από τα ταξίδια τους (ειδικά στις περιπτώσεις των Πινέδα, Κάλενς, Μουκουντί και των Ιρανών). Διότι δεν είναι μόνο το πρόβλημα να σου χτυπήσει κάποιος, αλλά να επιστρέψει και να είναι ...πτώμα από τα ταξίδια και τα τζετ λαγκ, ή αν δεν χτυπήσει μην τον πειράξει κάτι εκεί, οτιδήποτε, όπως για παράδειγμα συνέβη στην προηγούμενη διακοπή με τον Μουκουντί...

Δυστυχώς ο βαθμός δυσκολίας της αποστολής του Ματίας Αλμέιδα για τα τρία ματς που έρχονται έχει απογειωθεί, τη στιγμή που φέτος από την αρχή των αγωνιστικών υποχρεώσεων έως τώρα δεν έχει καταφέρει να διαχειριστεί όλο το βάθος του ρόστερ του, άρα και όλα τα ματς όπως θα έπρεπε, με την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα και αλλαγές. Ειδικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι που απαιτούνται ενέργειες – συνεργασίες και χημεία, είναι πιο δύσκολο να μην έχεις όσους δουλεύουν από πέρυσι όλο το χρόνο μαζί, με αποτέλεσμα να βρίσκονται και με... κλεστά μάτια (όπως είδαμε να γίνεται για παράδειγμα σε Μπράιτον και Λεωφόρο)... Στο τέλος της ημέρας και κουβέντας φυσικά θα ισχύει μόνιμα το: in Matias we (always να προσθέσω) trust!

Υγ: Μίλησε και πάλι ο Κροάτης πρωθυπουργός και πέρασε στο... ντούκου διαπίστωσα και έκανε εκ νέου ωμή παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη αλλά και Κυβέρνηση. Τούτη τη φορά στα Τίρανα που συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη έβαλε στο... κόλπο και τον Έλληνα πρωθυπουργό. Είπε πως έχει περάσει αρκετός καιρός (να το πει στη μητέρα του Μιχάλη αυτό, ότι είναι αρκετός καιρός οι δυο και κάτι μήνες) και έπρεπε η εισαγγελία να καθορίσει τον, ή τους ενόχους και πως «εκατό άνθρωποι δεν μπορούν να είναι εξίσου υπεύθυνοι για όλα», αν και θα έπρεπε να λέει ακριβώς το αντίθετο, ωστόσο είναι πασιφανές το νταλαβέρι που κάνει με δαύτους, ίσως επειδή έχει αντίστοιχες πολιτικές θέσεις! Όμως το «μου φαίνεται ότι και ο Μητσοτάκης έχει την ίδια στάση», είναι εκτός από λάθος και απαράδεκτο να λέγεται, να ακούγεται και να το δέχεται ο Έλληνας πρωθυπουργός για την εισβολή από ξένους στη χώρα του με σκοπό την επίθεση και τελικά δολοφονία από νεοναζί Κροάτες!

Υγ2: Σωστά υπάρχει γκρίνια για την εικόνα του αγωνιστικού χώρου της Νέας Φιλαδέλφειας και μάλιστα από τη δική μας πλευρά από την αρχή τη σεζόν, επαναλαμβάνω για την εικόνα του, διότι η κατάστασή του σε επίπεδο ασφαλείας με μετρήσεις και αποδείξεις (αλλιώς δεν δίνεται το ΟΚ για τη διεξαγωγή αγώνα τέτοιων επιπέδων, Εθνικών Ομάδων και Europa League) για την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών δεν υπάρει λόγος ανησυχίας. Κι επειδή δεν τα γράφουμε εμείς για να δικαιολογήσουμε κάτι, διότι η εικόνα αρκεί για τη ζημιά στο πρεστίζ και έχει γίνει, αρκεί να διαβάσετε όσα έγραψε ο Αντώνης Γκριμότσης, υπεύθυνος της εταιρίας «Grassform», ο οποίος έχει την εποπτεία των αγωνιστικών χώρων των γηπέδων στη Super League (πρόεδρος της οποίας είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης):

«Μια μικρή ενημέρωση για όσους ενδιαφέρονται: Ο χλοοτάπητας στην ΟΠΑΠ ΑΡΕΝΑ βρίσκεται σε διαδικασία επανασποράς για την οποία είναι ενήμερη η διοργανώτρια αρχή, η εθνική Ολλανδίας και φυσικά η εθνική Ελλάδας. Πρόκειται για τακτική, ετήσια διαδικασία η οποία γίνεται στην διακοπή του πρωταθλήματος, απλώς στην περίπτωση μας αυτή δεν υπάρχει. Ο αγωνιστικός χώρος είναι απόλυτα ασφαλής και εύπαικτος με μια αισθητική απόκλιση λόγω των απαραίτητων, επιθετικών εργασιών», το τελευταίο κομμάτι, το απόλυτα ασφαλής και εύπαικτος, είναι το πιο σημαντικό όλων γιατί γνωστά... πιστόλια βγήκαν και είπαν-έγραψαν κάτι ... φίδια για το πόσο επικίνδυνο είναι για τους ποδοσφαιριστές και για τραυματισμό τους! Δεν θα ασχοληθώ καν με όσους θυμήθηκαν τα... σπασμένα καθίσματα. Από κει και πέρα για την ΑΕΚ και την κατάσταση του χλοοτάπητά της (εφόσον δεν αλλάξει η εικόνα στο ματς με τον ΠΑΟΚ) θα επανέλθουμε...