Το όνομα του Ολυμπιακού βρίσκεται σε ακόμα ένα δημοσιεύμα για τον Μπρούνο Ενρίκε όπου αναφέρουν πως ο ποδοσφαιριστής θέλει ανανεώσει με τη Φλαμένγκο.

Ο Μπρούνο Ενρίκε είναι ένα από τα ονόματα που παίζουν αρκετά για τον Ολυμπιακό στις τελευταίες εβδομάδες στα δημοσιεύματα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λέο Ζοσέ, τόσο οι Πειραιώτες όσο και η Παλμέιρας έχουν κάνει επίσημη πρόταση στον 32χρονο μεσοεπιθετικό για τον ερχόμενο Γενάρη.

Ωστόσο, όπως αναφέρει, ο ποδοσφαιριστής έχει θέσει ως προτεραιότητα του την ανανέωση του συμβολαίου του με την Φλαμένγκο.

