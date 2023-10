Το CIES Football Observatory έκανε απότιμη της μεταγραφής αξίας του Γιάννη Κωνσταντέλια βάσει του μοντέλου του κοστολογώντας τον στα 15,4 εκατ. ευρώ.

Το CIES Football Observatory, ένας ερευνητικός οργανισμός για το ποδόσφαιρο με έδρα την Ελβετία, χρησιμοποίησε το μοντέλο που έχει για να υπολογίζει την αξία ενός ποδοσφαιριστή για να βρει τους δέκα πιο ακριβούς παίκτες στις θέσεις των εξτρέμ, ηλικίας κάτω των 23 ετών, εξαιρουμένων εκείνων που αγωνίζονται σε ομάδες των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ ήταν ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής, αλλά και παίκτης ελληνικής ομάδας γενικότερα που βρέθηκε στην λίστα αυτή καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση, με την αξία του αγγίζει 15,4 εκατ. ευρώ και να είναι ίδια με εκείνη του 9ου Ιβάν Χάιμε της Πόρτο, που το καλοκαίρι ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, αλλά τελικά κατέληξε στο «Ντραγκάο».

Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός μέσος, που δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τον ΠΑΟΚ, έχει πραγματοποιήσει φέτος 13 συμμετοχές σκοράροντας τέσσερα γκολ.

Πρώτος στην σχετική λίστα είναι ο Γιοχάν Μπακαγιόκο της Αϊντχόφεν με 32,2 εκατ. ευρώ αξία, δεύτερος ο Αντόνιο Νούσα της Κλαμπ Μπριζ με 24,8 εκατ. ευρώ και τρίτος ο Γκονζάλο Πλάτα της Αλ Σαντ.

Top estimated transfer values*, U2⃣3⃣ non big-5 league top division wingers 🌬️

🥇 #JohanBakayoko 🇧🇪 (#PSV) €32.2m

🥈 #AntonioNusa 🇳🇴 (#ClubBrugge) €24.8m

🥉 #GonzaloPlata 🇪🇨 (#AlSadd) €23.5m

*as per @CIES_Football model 🤓

More 👉 https://t.co/7ZcEaydw1L pic.twitter.com/bVp2FcptSi