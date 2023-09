Παναθηναϊκός για Μπεργκ: «Είναι τρελός ο Σουηδός»

Ο Παναθηναϊκός αναφέρθηκε με τη σειρά του στην απόφαση του Μάρκους Μπεργκ να σταματήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Σε ηλικία 37 ετών, ο Μάρκους Μπεργκ αποφάσισε να... κρεμάσει τα παπούτσια του έπειτα από μία γεμάτη καριέρα, όπου είχε συμμετοχές και γκολ σε Σουηδία, Ολλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, ΗΑΕ και Ρωσία ενώ με το εθνόσημο έπαιξε για 90 παιχνίδια με 24 τέρματα ως απολογισμό.

Παράλληλα ο Σουηδός φορ έγραψε ιστορία με τον Παναθηναϊκό όπου σε τέσσερα χρόνια είχε ένα κύπελλο Ελλάδας και 150 συμμετοχές με 91 γκολ και 28 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Το «τριφύλλι» δεν τον ξέχασε και με tweet αναφέρθηκε στην απόφαση του έμπειρου επιθετικού να... κρεμάσει τα παπούτσια του. Μεταξύ άλλων, έγραψε: «Είναι τρελός ο Σουηδός»

Green legend Marcus Berg ☘️

Thank you for the memories 🟢⚪️

Enjoy your retirement!

And don't forget: "Είναι τρελός ο Σουηδός!"#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/VWSkjhz74w