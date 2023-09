Παναθηναϊκός σε Μάγκνουσον: «Υπάρχουν νύχτες που όλα φαίνονται να πηγαίνουν λάθος, είμαστε στο πλευρό σου»

Ο Παναθηναϊκός έκανε μία ανάρτηση για να δείξει την στήριξή του στον Χόρντουρ Μάγκνουσον τονίζοντας πως βρίσκεται στο πλευρό του στην δύσκολη αυτή στιγμή της καριέρας του.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχασε χθες με 2-1 και ανατροπή μέσα στην έδρα του από την ΑΕΚ, όμως εκείνο που του έχει στοιχίσει περισσότερο είναι η απώλεια του Χόρντουρ Μάγκνουσον, ο οποίος υπέστη δυστυχώς ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους έξι μήνες.

Το «τριφύλλι» έκανε μία ανάρτηση στα socia media του δείχνοντας την αμέριστη συμπαράστασή του στον ποδοσφαριστή του στην δύσκολη αυτή στιγμή που βρίσκεται τονίζοντας ότι πρέπει να μείνει δυνατός και πως η ομάδα θα βρίσκεται δίπλα του.

Συγκεκριμένα έγραψε στην ανάρτηση: «Υπάρχουν νύχτες που όλα φαίνονται να πηγαίνουν λάθος. Χόρντουρ μείνε δυνατός! Στεκόμαστε στο πλευρό σου!»

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

There are nights that everything seems to go wrong. Hördur, stay strong! We are standing by you!#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/OiMoAmoPE6