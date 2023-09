Θέλω να βλέπω μπάλα: Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Ρεάλ Μαδρίτης με... πολλά γκολ!

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να συνεχίσει το σερί του στο Καραϊσκάκης, η ΑΕΚ πρέπει να πάρει την πρώτη φετινή εντός έδρας νίκη της, η Φενέρμπαχτσε δεν θα φρενάρει κι η Ρεάλ Μαδρίτης θα ψάξει το αντίδοτο, για την ήττα από την Ατλέτικο, απέναντι στην Λας Πάλμας!

Στο νέο «Θέλω να βλέπω μπάλα» by Novibet του Gazzetta, επιλέγουμε αγώνες που περιμένουμε να απολαύσουμε ποδόσφαιρο και ξεχωρίζουμε τα πιο ενδιαφέροντα σημεία!

Το διήμερο Τετάρτη (27-28/9) έχει πάρα πολλές επιλογές από Ελλάδα και Ευρώπη. Και επειδή μας αρέσει να βλέπουμε γκολ, επιλέξαμε σημεία που θα έρθουν με το δίχτυα να κουνιέται... πολύ!

Εμβόλιμη αγωνιστική και δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε τα μάτια μας σε δύο πολύ ενδιαφέρονται ματς που έχουμε... ξεχωρίσει. O Ολυμπιακός, θέλει να συνεχίσει το σερί του απέναντι στον Άρη που με τον Ακη Μάντζιος έχει πάρει τα... πάνω του και δείχνει να βγάζει στο χορτάρι πιο ορθολογικά πράγματα μέσα στο παιχνίδι του. Οι ερυθρόλευκοι, όμως, με την επιθετική τους πολυφωνία δύσκολα δεν θα βρουν γκολ απέναντι σε μια προβληματική άμυνα. Και δύσκολα δεν θα κάνουν το 5/5 στο πρωτάθλημα. Ο 1 με over 1 & over 2,5 προσφέρεται από τη Novibet στο 2.25 και θα πάμε μ' αυτό το σημείο.

Την Πέμπτη (28/9), η ΑΕΚ, μετά τις δύο τεράστιες νίκες της με Μπράιτον και Παναθηναϊκό εκτός έδρας, ήρθε η ώρα να πανηγυρίσει και μέσα στο σπίτι της φέτος. Φιλοξενεί τον Ατρόμητο κι η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα με τη φόρα που έχει πάρει, μας κάνει να εκτιμούμε ότι θα νικήσει σχετικά άνετα. Το bet builder της Novibet μάς δίνει τη δυνατότητα να πάμε στο 1/1 με over 2.5 τελικό σε συνολική απόδοση 2.22.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έρχεται πληγωμένη από το βαρύ 3-1 με το οποίο την... κέρασε η Ατλέτικο. Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι οφείλει να συνέλθει κι η Λας Πάλμας είναι ένας αντίπαλος που μπορεί να της δώσει το αντίδοτο που ψάχνει η βασίλισσα. Στη Novibet βρίσκουμε το 1 με over 2.5 σε απόδοση 1.73, το οποίο είναι αρκετά καλό με δεδομένο ότι η Λας Πάλμας έχει φέρει σε έξι ματς μέχρι στιγμής 6 under 2.5 (για την ακρίβεια τα 5 ματς εξ αυτών είναι under 1.5)! Εντυπωσιακό στατιστικό, το οποίο ήρθε η ώρα να σπάσει από την ομάδα που στην έδρα της (για το πρωτάθλημα) έχει μόνο over 2.5.

Η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Μπασάκσεχιρ. Η ομάδα της Πόλης έχει μόνο νίκες σε όσες διοργανώσεις έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής. Εξι ματς και έξι νίκες στα προκριματικά του Europa League. Πέντε ματς και πέντε νίκες στο πρωτάθλημα. Νίκη στην πρεμιέρα των ομίλων του Europa League. Ασταμάτητα τα καναρίνια που αναμένεται να πετάξουν ψηλά για ακόμα μία νίκη. Ο 1 με -1, δηλαδή να νικήσει η Φενέρ με 2 γκολ διαφορά προσφέρεται σε απόδοση 2.25 από τη Novibet.